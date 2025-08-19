Telecamere di sorveglianza a rischio hacker: cosa ci insegna il caso De Martino e come proteggersi

Evitare intrusioni è possibile, ma richiede un minimo di consapevolezza digitale. La prima regola è sostituire subito le credenziali di accesso con password robuste e uniche. È poi fondamentale mantenere aggiornati firmware e applicazioni di gestione, perché molte violazioni sfruttano vulnerabilità già note e corrette dai produttori. Un altro passo importante è separare la rete dedicata ai dispositivi smart da quella utilizzata per computer e smartphone, riducendo così la superficie d’attacco. Anche il router gioca un ruolo decisivo: impostare protocolli di cifratura moderni, come WPA3, permette di innalzare la barriera di sicurezza. L’accesso remoto alle telecamere, infine, dovrebbe essere limitato ai casi di reale necessità e comunque protetto tramite una connessione VPN.