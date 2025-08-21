Stefano De Martino, un follower ha riconosciuto i tatuaggi e lo ha avvisato del video online

Lo showman ha ricevuto un messaggio in cui veniva allertato delle immagini intime che circolavano in rete. Sulla vicenda sono al lavoro due procure
© IPA
Stefano De Martino è stato allertato da un follower sulla presenza online di un video carpito dal sistema di video sorveglianza in cui compariva in atteggiamenti intimi assieme alla fidanzata. Il messaggio è arrivato al conduttore il 9 agosto e il giorno successivo è stata presentata la prima denuncia al commissariato di polizia di Porto Cervo (Sassari). Il follower ha riconosciuto De Martino da alcuni tatuaggi e lo ha avvisato di quanto stava circolando nella rete.
Sulla vicenda sono attualmente al lavoro due procure: quella di Roma, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico, e quella di Tempio Pausania in cui si procede per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Si tratta della fattispecie individuata dal legale della ragazza, l'avvocato Lorenzo Contrada, nell'atto depositato in commissariato. In base a quanto si apprende, i pm sardi hanno disposto il sequestro del sistema di videosorveglianza presente nell'abitazione romana della giovane.
