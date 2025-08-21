Logo Tgcom24
Stefano De Martino, un follower ha riconosciuto i tatuaggi e lo ha avvisato del video online

Lo showman ha ricevuto un messaggio in cui veniva allertato delle immagini intime che circolavano in rete. Sulla vicenda sono al lavoro due procure

21 Ago 2025 - 12:52
© IPA

© IPA

Stefano De Martino è stato allertato da un follower sulla presenza online di un video carpito dal sistema di video sorveglianza in cui compariva in atteggiamenti intimi assieme alla fidanzata. Il messaggio è arrivato al conduttore il 9 agosto e il giorno successivo è stata presentata la prima denuncia al commissariato di polizia di Porto Cervo (Sassari). Il follower ha riconosciuto De Martino da alcuni tatuaggi e lo ha avvisato di quanto stava circolando nella rete. 

Il lavoro di due procure

 Sulla vicenda sono attualmente al lavoro due procure: quella di Roma, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico, e quella di Tempio Pausania in cui si procede per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. 

Il sequestro del sistema di videosorveglianza

 Si tratta della fattispecie individuata dal legale della ragazza, l'avvocato Lorenzo Contrada, nell'atto depositato in commissariato. In base a quanto si apprende, i pm sardi hanno disposto il sequestro del sistema di videosorveglianza presente nell'abitazione romana della giovane. 

