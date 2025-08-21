Stefano De Martino, un follower ha riconosciuto i tatuaggi e lo ha avvisato del video online

Stefano De Martino è stato allertato da un follower sulla presenza online di un video carpito dal sistema di video sorveglianza in cui compariva in atteggiamenti intimi assieme alla fidanzata. Il messaggio è arrivato al conduttore il 9 agosto e il giorno successivo è stata presentata la prima denuncia al commissariato di polizia di Porto Cervo (Sassari). Il follower ha riconosciuto De Martino da alcuni tatuaggi e lo ha avvisato di quanto stava circolando nella rete.