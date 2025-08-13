Per Belen passione in mare a sorpresa con Nicolò De Tomassi

De Tomassi potrebbe un'ancora importante alla quale aggrapparsi per trovare stabilità e serenità. Avvocato della "Roma bene", conosce l'ambiente da sempre frequentato da Belen ma allo stesso tempo è distante dal genere da sempre inseguito dalla showgirl argentina. "Sono selettiva perché ho imparato a stare da sola - aveva detto lei tempo fa in un'intervista -, ma il prossimo sarà fortunato perché sono libera da tanti pesi". E se il fortunato in questione fosse proprio De Tomassi?