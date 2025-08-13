Per Belen passione in mare a sorpresa con Nicolò De Tomassi

Belen e Nicolò, baci a sorpresa in mezzo al mare
L'estate della showgirl argentina ha avuto un'improvvisa svolta grazie all'incontro con l'avvocato romano, e "Chi" li ha paparazzati in atteggiamenti inquivocabili
Per Belen Rodriguez l'estate si è accesa di passione. Merito di Nicolò De Tomassi, avvocato di Roma, con cui sta passando alcuni giorni di vacanza in Sardegna. Come mostrano le foto del numero di "Chi" in edicola questa settimana, il loro legame è inequivocabile: grande intesa, abbracci e baci in mare. Un'intesa sbocciata rapidamente, dal momento che i due si sono conosciuti pochi giorni fa grazie ad amici comuni. E la scintilla è scoccata subito.
Una svolta sorpresa nell'estate della showgirl argentina che, per un po', sembrava aver messo da parte l'idea di coinvolgimenti sentimentali. Belen, dopo la seconda separazione da Stefano De Martino, arriva da due anni complicati, che l'hanno vista soprattutto buttarsi nel lavoro per cercare di distogliere il pensiero dai dolori delle delusioni d'amore.
De Tomassi potrebbe un'ancora importante alla quale aggrapparsi per trovare stabilità e serenità. Avvocato della "Roma bene", conosce l'ambiente da sempre frequentato da Belen ma allo stesso tempo è distante dal genere da sempre inseguito dalla showgirl argentina. "Sono selettiva perché ho imparato a stare da sola - aveva detto lei tempo fa in un'intervista -, ma il prossimo sarà fortunato perché sono libera da tanti pesi". E se il fortunato in questione fosse proprio De Tomassi?
