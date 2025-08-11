Belen replica alle critiche per la lite con il benzinaio: "Non tratta bene le donne"

Dopo i video diventati virali che mostrano la lite avvenuta a Porto Cervo tra Belen e il proprietario di un distributore di benzina, la showgirl argentina replica alle offese ricevute sui social. "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque di voi", ha scritto rispondendo ai commenti degli hater che l'accusano di essere stata una "maleducata". E ha poi replicato a insinuazioni di un follower: "Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare", spiegando perché in quella circostanza ha risposto come si sente nel video: "Perché lo sanno tutti come tratta chiunque, non tratta bene le donne ed è famoso per questo".