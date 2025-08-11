Belen replica alle critiche per la lite con il benzinaio: "Non tratta bene le donne"

Botta e risposta sui social con la showgirl che ha detto la sua: "Quando mi arrabbio ho sempre i miei motivi..."
Dopo i video diventati virali che mostrano la lite avvenuta a Porto Cervo tra Belen e il proprietario di un distributore di benzina, la showgirl argentina replica alle offese ricevute sui social. "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque di voi", ha scritto rispondendo ai commenti degli hater che l'accusano di essere stata una "maleducata". E ha poi replicato a insinuazioni di un follower: "Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare", spiegando perché in quella circostanza ha risposto come si sente nel video: "Perché lo sanno tutti come tratta chiunque, non tratta bene le donne ed è famoso per questo".
Belen ha poi ribadito che se viene trattata male, lei risponde: "Se mi inc...o ho le mie motivazioni! E tu non le sai! Facile registrare momenti che convengono e metterle su Instagram per massacrare una donna! Un signore ma per favore! Io se mi trattano male rispondo sia il benzinaio, Obama! Qua tutti bravi! Voglio vedere se nessuno ha mai mandato a fare in c..o qualcuno! I preti siete, ma per favore!".
Belen non è scesa nei dettagli quindi non è chiaro cosa sia accaduto, ma secondo i filmati diventati virali la showgirl argentina si è resa protagonista di un acceso scontro avvenuto a Porto Cervo, in Sardegna. Dal filmato si vede Belen a bordo del suo Suv entrare in una zona evidentemente caratterizzata da divieto d'accesso. Il benzinaio la ferma: "Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?", si sente dire nel video. La showgirl risponde secca e taglia corto: "Perché lei mi sta sul c...o", replica prima di fare retromarcia e allontanarsi.
Il video, che è stato diffuso da La nuova Sardegna ha fatto discutere e ha fatto immediatamente il giro dei social, scatenando una vera e propria bufera contro la showgirl. "Sempre stata una gran cafona". "Tesoro, caschi male in Sardegna... non sei a Milano dove tutto ti è concesso". "Ma questi non hanno capito che ci sono delle regole da seguire?", si legge. Al contrario, molti hanno elogiato l'atteggiamento del benzinaio: "Lui un grande".
