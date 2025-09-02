Belen Rodriguez nuda in mare di notte, le critiche dei fan

Prima ancora Belen Rodriguez era finita al centro dell'attenzione sul web dopo aver pubblicato una foto completamente nuda coperta solo da una maschera intima. A chi la accusava di sfruttare il proprio corpo per ottenere visibilità, aveva risposto: “Non sarei Belen”, convinta di restare fedele alla propria immagine, anche a costo di dividere il pubblico. Il post al limite della censura aveva scatenato subito la reazione dei follower e arrivava a pochi giorni dalle critiche rivolte alla showgirl per l'esposizione della figlia Luna Marì sui social. "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico" era stata la replica di Belen in quell’occasione. La showgirl aveva spiegato: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".