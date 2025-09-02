Belen Rodriguez nuda in mare di notte, le critiche dei fan

© Tgcom24
La showgirl ancora nel mirino per immagini troppo hot
Belen provoca ancora i fan. Su Facebook la Rodriguez pubblica una serie di scatti completamente nuda in mare di notte e scrive: “Non ha prezzo”. Durante la vacanza in Sardegna Belen si è lasciata immortalare in pose provocanti e sensuali. Gli ultimi scatti la ritraggono senza nulla addosso nel buio tra le acque come una dea. Piovono i commenti: ovviamente quasi tutti riconoscono la bellezza indiscussa della showgirl, ma in molti non condividono l’idea di postare foto hot.
“Hai un figlio quasi adolescente perché sempre nuda? A cosa ti porta? Sembra imbarazzante per i tuoi ragazzi, appena saranno più grandi! Dovresti curare più te stessa e volerti bene senza mostrare niente” scrive una fan. “Non si parla più di lei allora usa la tattica del nudismo” attacca un altro. “Ma io riconosco la bellezza di una donna e lei è bellissima senza dubbio, ma io mi vergognerei nel pubblicare certe foto. Perché? Che bisogno c'è?” aggiunge una follower. “Bellissima non c'è nulla da dire, ma ostenta troppo la sua nudità: foto di maschere intime, bagni nuda in mare, la classe non vuole dire solo bellezza e ostentazione, si può essere bellissime mantenendo un decoro e una dignità soprattutto quando si hanno due figli!” sentenziano ancora.
Il dibattito su Belen Rodriguez nuda si infiamma tra gli utenti della Rete. Sulla bellezza non discute nessuno, ma in tanti disapprovano la scelta di pubblicare immagini osé. Tra chi difende la libertà di fare quel che si vuole e chi la vorrebbe più “coperta” i fan si schierano. Una conclude: “Io credo che se una donna famosa decide di mostrarsi nuda sui social è una sua scelta personale. Non significa che dobbiamo offenderla o insultarla. Spesso certe vip cercano proprio reazioni estreme, sia positive che negative. La cosa migliore è non cadere nella provocazione: ignorare quando non condividiamo è la risposta più intelligente”. E c’è chi perfino dà consigli sulla sua vita amorosa: “Bella senza dubbio, tutti dicono infelice perché ama ancora Stefano, peccato che non capisce che con il suo modo di fare e di essere non va bene. Troppo e sempre in mostra”.
Belen Rodriguez non si ferma certo davanti alle critiche e alle chiacchiere. Qualche settimana fa era stata coinvolta in un diverbio con un benzinaio in Sardegna. Dopo i video virali che mostrano la lite a Porto Cervo tra Belen e il proprietario di un distributore di benzina, la showgirl argentina aveva replicato alle offese ricevute sui social. "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque di voi - ha scritto - Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare".
Prima ancora Belen Rodriguez era finita al centro dell'attenzione sul web dopo aver pubblicato una foto completamente nuda coperta solo da una maschera intima. A chi la accusava di sfruttare il proprio corpo per ottenere visibilità, aveva risposto: “Non sarei Belen”, convinta di restare fedele alla propria immagine, anche a costo di dividere il pubblico. Il post al limite della censura aveva scatenato subito la reazione dei follower e arrivava a pochi giorni dalle critiche rivolte alla showgirl per l'esposizione della figlia Luna Marì sui social. "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico" era stata la replica di Belen in quell’occasione. La showgirl aveva spiegato: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".
