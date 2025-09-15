Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza in montagna
La più piccola delle sorelle: “Capita di non andare sempre d'accordo ma ci vogliamo bene”
Per mesi Belen e Cecilia Rodriguez sono state lontane. Sui social nessuno scambio di foto, video o post. Nessuno ha mai saputo cosa sia successo tra le due, ma è certo che ora si sono riappacificate. Qualche giorno fa c’è stata una cena a Milano tra fratelli ed è certo che i Rodriguez sono una famiglia unita. “Alla gente piace quando si litiga. Noi siamo sorelle, capita di non andare sempre d'accordo ma ci vogliamo bene” ha detto Cecilia che diventerà mamma tra un mese.
In questi mesi di “lontananza” Belen e Cecilia Rodriguez si sono sentite, ma finalmente qualche giorno fa a Milano si sono pure riviste (pare che le due non si vedessero da marzo). Complice un incontro per la loro linea d’abbigliamento i Rodriguez si sono ritrovati. Lo conferma una storia social di Belen in cui diceva che sarebbe andata a cena con i fratelli. Nessuna delle due ha poi pubblicato foto o video, neppure Jeremias ha dato notizia della serata.
Cecilia Rodriguez, ospite a “Verissimo”, ha parlato anche dei suoi rapporti con Belen: “Conta molto per me e mi ha accompagnata nel percorso per rimanere incita. Adesso per la prima volta diventerà zia e non vede l'ora. Tra noi non è successo nulla di grave: siamo due sorelle. Ci somigliamo tanto fisicamente ma siamo diversissime per carattere e qualche litigata ci scappa. Alla fine alla gente piace quando in famiglia succedono incomprensioni. Ma siamo una famiglia unita, ognuno conserva i suoi spazi, ma ci supportiamo sempre”.
Cecilia Rodriguez diventerà mamma a metà ottobre. La sorella di Belen avrà il suo primo figlio dal marito Ignazio Moser e non vede l’ora. “Sto vivendo un bel periodo, il più bello della mia vita, sono emozionatissima e contenta. Ho desiderato tanto questa gravidanza, arrivata con l'aiuto della medicina e dopo cinque anni che io e Ignazio ci stavamo provando. – ha detto in tv - La bambina che aspetto, che chiameremo Clara Isabel, mi ha riempito in tutti i sensi. Non vedo l'ora che nasca. Per me questo è il momento giusto per diventare genitore”.
