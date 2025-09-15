Cecilia Rodriguez diventerà mamma a metà ottobre. La sorella di Belen avrà il suo primo figlio dal marito Ignazio Moser e non vede l’ora. “Sto vivendo un bel periodo, il più bello della mia vita, sono emozionatissima e contenta. Ho desiderato tanto questa gravidanza, arrivata con l'aiuto della medicina e dopo cinque anni che io e Ignazio ci stavamo provando. – ha detto in tv - La bambina che aspetto, che chiameremo Clara Isabel, mi ha riempito in tutti i sensi. Non vedo l'ora che nasca. Per me questo è il momento giusto per diventare genitore”.