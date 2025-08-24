Sono stati giorni indimenticabili quelli che hanno trascorso insieme Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in un resort di lusso in Alto Adige. Coccole e ralax sono stati gli ingredienti fondamentali e loro non hanno esitato a condividere i dettagli con i follower. In seguito hanno fatto tappa a Trento dalla famiglia di lui per proseguire il loro momento a due prima dell'arrivo della primogenita Clara Isabel, attesa per l'inizio dell'autunno.