Sono stati giorni indimenticabili quelli che hanno trascorso insieme Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in un resort di lusso in Alto Adige. Coccole e ralax sono stati gli ingredienti fondamentali e loro non hanno esitato a condividere i dettagli con i follower. In seguito hanno fatto tappa a Trento dalla famiglia di lui per proseguire il loro momento a due prima dell'arrivo della primogenita Clara Isabel, attesa per l'inizio dell'autunno.
"Qualche giorno di relax… tra natura, colori e ottimo cibo. D’estate amiamo sempre di più la montagna" ha scritto Cecilia Rodriguez condividendo gli scatti con Ignazio Moser e il pancione in mostra. I due sono stati ospiti in un lussuoso hotel sulle Dolomiti: una dimora storica trasformata in resort con 12 suite. Degustazioni di piatti deliziosi, passeggiate in montagna e tantissime coccole hanno reso l'esperienza indimenticabile.
Dopo qualche giorno da sogno vicino a Bolzano, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raggiunto la famiglia di lui a Trento. Dalle passeggiate mattutine in vigna ai giochi con i cani Ercolino e Aspirina, l'influencer racconta gli ultimi giorni della sua estate col pancione. Presto nascerà Clara Isabel e la coppia, che si è sposata il 30 giugno 2024, ha ormai iniziato il countdown.
“Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera. Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una ca..ata" ha raccontato Cecilia Rodriguez confidandosi con i follower. Dopo aver annunciato la dolce attesa a maggio, sui social ha sfoggiato il pancione in lievitazione. L'arrivo di Clara Isabel è previsto per la metà di ottobre.
