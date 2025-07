Cecilia Rodriguez è in dolce attesa di Clara Isabel: la prima figlia dal marito Ignazio Moser (che ha da poco festeggiato il compleanno in Toscana) nascerà in autunno. La modella sui social racconta la gravidanza: “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera. Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una ca..ata".