A CENA CON LA SLA

Mais, la danza oltre la malattia: "Anche se sono fermo sogno il movimento"

Nella videoserie "A cena con la SLA" la storia del ballerino e coreografo di fama internazionale: dall'amore per l'Italia alla pizza napoletana, fino a quel movimento che resta vivo nella mente

contenuto sponsorizzato
videovideo

"Anche se sono fermo, io sogno il movimento". C'è tutta la forza di una vita in questa frase di Mais Nouriev, ballerino e coreografo professionista di fama internazionale, recentemente scomparso e a cui è dedicata la videoserie "A cena con la SLA", promossa da AISLA e Slafood con il contributo scientifico dei Centri Clinici NeMO e il supporto non condizionante di Zambon. Una storia che non cerca di nascondere la malattia, ma che sceglie di raccontare ciò che resta: l'arte, i ricordi, l'energia di chi continua a creare anche quando il corpo non risponde più.

Nato in Azerbaigian e formatosi anche in Russia, Mais è arrivato in Italia e l'ha fatta sua. Non solo come tappa professionale, ma come luogo di studio, di cultura, di vita. "Per me è stata importantissima per l'arte e per la storia: noi studiamo la storia italiana", racconta nel video. Accanto a lui, sempre, Naza: compagna di vita e d'arte, musicista e insegnante di pianoforte.

Napoli come casa e la pizza che racconta l'ospitalità

 "Il cibo mi dà sempre energia e sorriso". Per Mais la tavola è stata fonte di allegria, un modo per conoscere l'Italia città per città. "La cucina italiana è famosa in tutto il mondo", spiega nel video, ricordando i viaggi di lavoro lungo la Penisola: "Ogni zona aveva il suo sapore". Il suo piatto del cuore è la pizza napoletana, quella "fatta nel forno". E anche in quel gesto semplice — "vedere la pasta che preparano davanti a te" — ritrova l'istinto dell'artista: "Ho dedicato persino una coreografia".

Napoli ha un posto speciale nel suo racconto. "Mi sembrava uguale al mio Paese: mare, città". Il ricordo della prima visita con Naza è nitido: "Si è messa a piangere: 'Guarda è come il nostro Paese. Ospitalità, amicizia'". Un legame profondo, che va oltre il palcoscenico e diventa riconoscimento di casa in un posto lontano.

Ma in questa serie la tavola è anche una sfida: la SLA può rendere più complesso alimentarsi e vivere la convivialità con leggerezza, anche a causa della disfagia – la difficoltà a deglutire – presente in 3 casi su 4. È qui che “A cena con la SLA” sposta lo sguardo oltre la malattia, lasciando in primo piano ciò che una persona resta anche quando tutto cambia e trasformando il cibo da ostacolo a simbolo di coraggio e resistenza. La videoserie segue tre protagonisti: oltre a Mais, racconta le storie “fuori menù” di Catia e Stefano. Tutti partono dal proprio piatto del cuore per condividere passioni, difficoltà quotidiane e sogni che continuano, anche oltre la malattia.

Quando il corpo si ferma, l'arte continua

 Mais racconta la danza come un'emozione assoluta: mentre ballava "sentiva la sua anima cantare". La sua era una filosofia dell'improvvisazione: "Danza, musica, pittura, canto… tutto davanti al pubblico, senza prepararsi prima". Poi è arrivata la SLA, che lo ha costretto all'immobilità. Ma lui ha continuato a sognare coreografie, a pensare movimento.

"Una persona che praticava yoga mi diceva: 'Nel fermo, cerca il movimento'", racconta. E lui quel movimento lo cerca nelle poesie — componeva versi e recitava a memoria autori del suo Paese — nella musica, nelle immagini. "Quando chiudo gli occhi per dormire, sogno danza ogni giorno. In quei sogni io vivo".

Si era comprato un pianoforte e un sintetizzatore. Intonava canzoni italiane come "Volare". "Non per i concerti: per me". Anche quando la voce non segue più come prima, resta la necessità di esprimersi, di non fermarsi. È questa la potenza della storia di Mais: non cerca scorciatoie retoriche, ma racconta la SLA senza farsene definire. E lascia vedere che l'arte, quella vera, non si ferma mai.

sla
I contenuti di questa pagina sono stati prodotti in collaborazione con Zambon