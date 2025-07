Il 30 giugno 2024, in Toscana Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebravano il loro matrimonio. Un anno dopo la coppia è tornata nella stessa location per trascorrere un po’ di relax in dolce attesa di Clara Isabel. “Posso dirvi che sono stati dei giorni meravigliosi, che ho vissuto con tante emozioni, nostalgia anche, ma soprattutto con tanta felicità, felicità nell’avere la conferma di aver scelto bene tante cose, scelte che ad oggi fanno bene al mio cuore. La vita è un bel viaggio, e sono pronta a vivere ogni avventura che ha riservato per me, per noi. Per infiniti anni di crescita insieme Nachito de mi corazón” ha scritto Cecilia dedicandola al marito Ignazio. “Un anno è già passato da quel giorno bellissimo… tante cose sono cambiate e tante altre cambieranno nei prossimi mesi ma di certo non cambierà mai la mia voglia di vederti felice, di vedere il tuo sorriso che mi dà ogni giorno la forza di migliorare insieme a te” ha replicato Moser.