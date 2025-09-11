A breve è previsto l’arrivo di Clara Isabel. “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera. Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una ca..ata" ha raccontato Cecilia Rodriguez parlando della gravidanza con i follower. Dopo aver annunciato la dolce attesa a maggio, sui social ha sfoggiato il pancione in lievitazione. L'arrivo di Clara Isabel è previsto per ottobre.