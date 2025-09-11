Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza in montagna
L'annuncio dato dal marito Ignazio Moser sui social: "Ci mancherai tantissimo"
Brutto colpo per Cecilia Rodriguez! Ignazio Moser sui social ha comunicato la morte improvvisa dell’amata cagnolina della moglie. Cecilia, che è in dolce attesa della sua prima figlia, era legatissima al Jack Russell, che viveva con lei da 12 anni, prima ancora della sua partecipazione al Grande Fratello e prima che si fidanzasse con Moser. “Ciao piccola Aspi…” ha scritto il marito della Rodriguez postando una carrellata di foto.
“E’ davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola… - ha scritto Ignazio Moser in un lungo post dedicato alla cagnolina che viveva con lui e Cecilia Rodriguez - mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire”. Oltre ad Aspirina, la coppia ha un altro Jack Russell, Ercolino arrivato circa 4 anni fa.
A breve è previsto l’arrivo di Clara Isabel. “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera. Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una ca..ata" ha raccontato Cecilia Rodriguez parlando della gravidanza con i follower. Dopo aver annunciato la dolce attesa a maggio, sui social ha sfoggiato il pancione in lievitazione. L'arrivo di Clara Isabel è previsto per ottobre.
