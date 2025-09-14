Cecilia Rodriguez conferma le tensioni con Belen: "Siamo sorelle, litigare è normale"

A "Verissimo" l’influencer commenta i rumor degli scorsi mesi, che parlavano di distanza siderale tra le due
"Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale". Con queste parole, a "Verissimo", Cecilia Rodriguez conferma i rumor degli scorsi mesi sulla lite con Belen, ma ne ridimensiona subito la portata.
L’influencer sottolinea, infatti, le differenze tra lei e la sorella maggiore: "Fisicamente siamo molto simili. Caratterialmente, invece, siamo molto diverse". E aggiunge: "Ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri in cui lo siamo meno".
Il legame resta però forte, soprattutto in questo periodo particolare. "È molto contenta della mia gravidanza, mi ha accompagnato per tutto il percorso", racconta Cecilia, facendo riferimento al cammino affrontato con la fecondazione assistita.
"Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere", ricorda. "Mi sono decisa a provare la pma perché avere un figlio era un desiderio molto grande. Per fortuna, è andata bene dalla prima volta".
