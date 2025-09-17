Prima l’ospitata di Cecilia Rodriguez a Verissimo, nella quale ha parlato dei rapporti con Belen, poi la cena insieme per sancire la pace. "Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale. Fisicamente siamo molto simili – ha detto Cecilia in tv - Caratterialmente, invece, siamo molto diverse. Ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri in cui lo siamo meno". Cecilia è in dolce attesa di una bambina che nascerà a metà ottobre e Belen diventerà zia per la prima volta: "È molto contenta della mia gravidanza, mi ha accompagnato per tutto il percorso (di fecondazione assistita, ndr)”.