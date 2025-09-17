Logo Tgcom24
Pace fatta

Belen mangia la pizza a casa di Cecilia, ecco le foto della riconciliazione

Le due Rodriguez sabato sera erano insieme: vanno d’amore e d’accordo

17 Set 2025 - 09:42
Belen e Cecilia Rodriguez insieme! Da tanto i fan aspettavano le prove della riconciliazione tra le due sorelle, dopo mesi di allontanamento, ora il settimanale “Chi” ha immortalato un tranquillo sabato sera milanese in cui Cecilia ordina la pizza e Belen va a mangiare a casa sua con il figlio Santiago. Manca poco alla nascita di Clara Isabel, figlia di Chechu e Ignazio Moser, e in famiglia è tornato il sereno.

Belen e Cecilia Rodriguez insieme

  Le foto del settimanale “Chi” mostrano Belen Rodriguez, 40 anni, che va a casa di Cecilia insieme a Santiago, 12, e alcuni amici. Poco dopo si vede Cecilia in dolce attesa scendere accompagnata dal suo Jack Russel, Ercolino (l’altra cagnolina, Aspirina è morta pochi giorni fa) per ritirare le pizze arrivate a domicilio.

“Litigare, tra sorelle, è normale”

 Prima l’ospitata di Cecilia Rodriguez a Verissimo, nella quale ha parlato dei rapporti con Belen, poi la cena insieme per sancire la pace. "Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale. Fisicamente siamo molto simili – ha detto Cecilia in tv - Caratterialmente, invece, siamo molto diverse. Ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri in cui lo siamo meno". Cecilia è in dolce attesa di una bambina che nascerà a metà ottobre e Belen diventerà zia per la prima volta: "È molto contenta della mia gravidanza, mi ha accompagnato per tutto il percorso (di fecondazione assistita, ndr)”.

Il parto di Cecilia a metà ottobre

  Cecilia Rodriguez partorirà a ottobre. La sorella di Belen avrà il suo primo figlio dal marito Ignazio Moser e non vede l’ora. “Sto vivendo un bel periodo, il più bello della mia vita, sono emozionatissima e contenta. Ho desiderato tanto questa gravidanza, arrivata con l'aiuto della medicina e dopo cinque anni che io e Ignazio ci stavamo provando. – ha detto in tv - La bambina che aspetto, che chiameremo Clara Isabel, mi ha riempito in tutti i sensi. Non vedo l'ora che nasca. Per me questo è il momento giusto per diventare genitore”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vacanza in montagna

