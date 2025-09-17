© Tgcom24
Le due Rodriguez sabato sera erano insieme: vanno d’amore e d’accordo
Belen e Cecilia Rodriguez insieme! Da tanto i fan aspettavano le prove della riconciliazione tra le due sorelle, dopo mesi di allontanamento, ora il settimanale “Chi” ha immortalato un tranquillo sabato sera milanese in cui Cecilia ordina la pizza e Belen va a mangiare a casa sua con il figlio Santiago. Manca poco alla nascita di Clara Isabel, figlia di Chechu e Ignazio Moser, e in famiglia è tornato il sereno.
Le foto del settimanale “Chi” mostrano Belen Rodriguez, 40 anni, che va a casa di Cecilia insieme a Santiago, 12, e alcuni amici. Poco dopo si vede Cecilia in dolce attesa scendere accompagnata dal suo Jack Russel, Ercolino (l’altra cagnolina, Aspirina è morta pochi giorni fa) per ritirare le pizze arrivate a domicilio.
Prima l’ospitata di Cecilia Rodriguez a Verissimo, nella quale ha parlato dei rapporti con Belen, poi la cena insieme per sancire la pace. "Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale. Fisicamente siamo molto simili – ha detto Cecilia in tv - Caratterialmente, invece, siamo molto diverse. Ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri in cui lo siamo meno". Cecilia è in dolce attesa di una bambina che nascerà a metà ottobre e Belen diventerà zia per la prima volta: "È molto contenta della mia gravidanza, mi ha accompagnato per tutto il percorso (di fecondazione assistita, ndr)”.
Cecilia Rodriguez partorirà a ottobre. La sorella di Belen avrà il suo primo figlio dal marito Ignazio Moser e non vede l’ora. “Sto vivendo un bel periodo, il più bello della mia vita, sono emozionatissima e contenta. Ho desiderato tanto questa gravidanza, arrivata con l'aiuto della medicina e dopo cinque anni che io e Ignazio ci stavamo provando. – ha detto in tv - La bambina che aspetto, che chiameremo Clara Isabel, mi ha riempito in tutti i sensi. Non vedo l'ora che nasca. Per me questo è il momento giusto per diventare genitore”.
