L'arrivo di Clara Isabel è un sogno che si realizza per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due hanno raccontato di aver provato per 5 anni ad avere figli, e alla fine sono ricorsi alla procreazione medicalmente assistita. Cecilia ha raccontato la dolce attesa sui social con grande naturalezza e sincerità. "Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria", aveva detto raccontando di essere aumentata di 17 kg.