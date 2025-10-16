© Tgcom24
Clara Isabel non voleva saperne di uscire, così l'ostetrica ha utilizzato qualche espediente
Cecilia Rodriguez è diventata mamma mercoledì 15 ottobre. “Tutto quello che ho desiderato per anni. Ed ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente l’aveva riempito prima, vi amo per sempre” ha scritto postando su Instagram un video di Ignazio Moser che culla dolcemente la figlia Clara Isabel. La piccola è nata con parto indotto e il papà sui social ha raccontato le 10 ore di attesa tra balletti e sport.
A dare l’annuncio della nascita di Clara Isabel è stato papà Ignazio Moser con una foto con la piccola tra le braccia: "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!". E poi anche la neomamma Cecilia Rodriguez ha condiviso tutta la sua felicità sui social. Poche ore dopo la sorella di Belen ha pubblicato lo scatto della prima poppata della figlia. Ignazio ha commentato: “Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita... difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere”.
Poco prima dell’annuncio ufficiale di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Belen aveva comunicato in una storia – subito rimossa – la nascita di Clara Isabel: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. Tua zia è così emozionata”. In Rete il tam tam ha raggiunto i fan delle sorelle Rodriguez e in tanti non hanno apprezzato la mossa indelicata della showgirl di anticipare i neogenitori. Belen ha cercato di rimediare eliminando subito il messaggio.
A raccontare il parto di Cecilia Rodriguez sui social è Ignazio Moser che mostrando alcune foto del travaglio scrive: “Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire (dopo quasi 10 ore di induzione) la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu…”. “… E poi anche un po’ di sport”, ha continuato Ignazio Moser aggiungendo una clip di Cecilia che si dondola su una palla ginnica.
L'arrivo di Clara Isabel è un sogno che si realizza per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due hanno raccontato di aver provato per 5 anni ad avere figli, e alla fine sono ricorsi alla procreazione medicalmente assistita. Cecilia ha raccontato la dolce attesa sui social con grande naturalezza e sincerità. "Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria", aveva detto raccontando di essere aumentata di 17 kg.
