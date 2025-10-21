Belen Rodriguez è innamorata: le foto con il nuovo fidanzato

Belen Rodriguez nuda in mare di notte, le critiche dei fan
© Tgcom24
© Tgcom24
Il cuore della showgirl batte per un medico: i paparazzi immortalano un bacio della coppia in auto
© Chi
“Sono single e casta" aveva detto Belen Rodriguez in estate. Ora però, con l'autunno ormai inoltrato, anche la sua vita sentimentale è cambiata. Il settimanale Chi l'ha paparazzata con il nuovo fidanzato, Kemal Alagol, mentre si avviano insieme verso la stazione e poi, in auto, si scambiano un bacio appassionato. Chissà se dopo un periodo complicato dal punto di vista personale, per la showgirl non sia iniziata una nuova fase?
Belen Rodriguez è stata sorpresa con il nuovo fidanzato diretta in stazione. Lui le porta la valigia e, scrive il settimanale Chi, la riempie di attenzioni. Quando i fotografi li sorprendono è mattina, e la coppia sta uscendo da un condominio. Hanno trascorso la serata precedente insieme, con una cena romantica, e lei deve passare in hotel a cambiarsi prima di andare a prendere il treno. Saliti in auto si baciano con passione e i flash scattano.
A far battere il cuore a Belen Rodriguez è Kemal Alagol, chirurgo noto nel mondo dei vip. Considerato un vero gentlemen, è un frequentatore dei salotti altolocati di Roma e Milano. Ha un profilo social privato, ma tra i suoi follower figurano tanti nomi noti, da Elena Santarelli a Cecilia Capriotti.
Belen Rodriguez potrebbe davvero aver chiuso definitivamente il suo periodo difficile, e la relazione con Kemal Alagol sembra solo uno dei tasselli che sta tornando a posto. Negli scorsi mesi c'è stata un po' di maretta in famiglia e la showgirl è stata lontana da sua sorella Cecilia Rodriguez. Piano piano le cose tra loro si sono chiarite e la nascita della sua prima nipotina, Clara Isabel, sembra aver fatto tornare definitivamente il sereno.
© Tgcom24
© Tgcom24