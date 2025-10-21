Logo Tgcom24
ecco chi è

Belen Rodriguez è innamorata: le foto con il nuovo fidanzato

Il cuore della showgirl batte per un medico: i paparazzi immortalano un bacio della coppia in auto

21 Ott 2025 - 11:26
© Chi

© Chi

“Sono single e casta" aveva detto Belen Rodriguez in estate. Ora però, con l'autunno ormai inoltrato, anche la sua vita sentimentale è cambiata. Il settimanale Chi l'ha paparazzata con il nuovo fidanzato, Kemal Alagol, mentre si avviano insieme verso la stazione e poi, in auto, si scambiano un bacio appassionato. Chissà se dopo un periodo complicato dal punto di vista personale, per la showgirl non sia iniziata una nuova fase?

Sorpresa con il nuovo fidanzato

 Belen Rodriguez è stata sorpresa con il nuovo fidanzato diretta in stazione. Lui le porta la valigia e, scrive il settimanale Chi, la riempie di attenzioni. Quando i fotografi li sorprendono è mattina, e la coppia sta uscendo da un condominio. Hanno trascorso la serata precedente insieme, con una cena romantica, e lei deve passare in hotel a cambiarsi prima di andare a prendere il treno. Saliti in auto si baciano con passione e i flash scattano.

Chi è il compagno di Belen

  A far battere il cuore a Belen Rodriguez è Kemal Alagol, chirurgo noto nel mondo dei vip. Considerato un vero gentlemen, è un frequentatore dei salotti altolocati di Roma e Milano. Ha un profilo social privato, ma tra i suoi follower figurano tanti nomi noti, da Elena Santarelli a Cecilia Capriotti.

Un nuovo inizio per Belen Rodriguez

 Belen Rodriguez potrebbe davvero aver chiuso definitivamente il suo periodo difficile, e la relazione con Kemal Alagol sembra solo uno dei tasselli che sta tornando a posto. Negli scorsi mesi c'è stata un po' di maretta in famiglia e la showgirl è stata lontana da sua sorella Cecilia Rodriguez. Piano piano le cose tra loro si sono chiarite e la nascita della sua prima nipotina, Clara Isabel, sembra aver fatto tornare definitivamente il sereno. 

© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

