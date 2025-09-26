Belen nervosa per strada con Luna Marì, ecco cosa è successo

Belen Rodriguez arrabbiata a Milano. La showgirl è stata pizzicata dal settimanale “Oggi” insieme alla figlia Luna Marì. Belen è andata a prenderla all’asilo e di ritorno verso casa ha incontrato sul suo percorso alcuni paparazzi e non ha gradito che le scattassero foto. Visibilmente nervosa, la Rodriguez ha inveito contro di loro: “Basta! Sono stanca. Andate via da me e dalla mia bambina” ha gridato.