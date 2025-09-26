Belen nervosa per strada con Luna Marì, ecco cosa è successo

I paparazzi vogliono fotografare mamma e figlia, la showgirl s’infuria
© Tgcom24
Belen Rodriguez arrabbiata a Milano. La showgirl è stata pizzicata dal settimanale “Oggi” insieme alla figlia Luna Marì. Belen è andata a prenderla all’asilo e di ritorno verso casa ha incontrato sul suo percorso alcuni paparazzi e non ha gradito che le scattassero foto. Visibilmente nervosa, la Rodriguez ha inveito contro di loro: “Basta! Sono stanca. Andate via da me e dalla mia bambina” ha gridato.
Il settimanale “Oggi” mostra le foto della passeggiata di Belen Rodriguez con Luna Marì. La showgirl indossa un outfit burgundy composto da minigonna a pieghe e canotta. Ai piedi mocassini neri e calze bianche da collegiale. La secondogenita, avuta da Antonino Spinalbese, ha una camicia bianca e rosa e cammina divertita tra i flash. La mamma è andata a prendere la piccola all’asilo e non gradisce l’incursione dei paparazzi e perde le staffe.
I bollenti spiriti di Belen si erano fatti sentire anche su Instagram. Accusata di esporre troppo la figlia Luna Marì sui social, la Rodriguez aveva risposto per le rime: "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico". La showgirl aveva poi spiegato la sua scelta: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".
Non è la prima volta che la Rodriguez si infuria. Quest’estate mentre era in vacanza in Sardegna ha avuto una lite con un benzinaio. Il video è diventato virale, ma lei ha replicato: "Non tratta bene le donne!". E pare che nello stesso periodo in Costa Smeralda abbia lanciato un piatto di patatine fritte contro un gruppo di fan troppo insistenti. Chissà se il flirt in corso con la sua nuova fiamma, l’architetto Stefano Belingardi Clusoni spegnerà i suoi bollenti spiriti.
E che dire della lite con Cecilia Rodriguez? La sorella minore, in dolce attesa di una bimba dal marito Ignazio Moser, in un’intervista tv ha detto che “litigare tra sorelle è normale” ma i follower hanno notato il lungo periodo di lontananza tra le due. Ora in occasione del compleanno di Belen e in vista della nascita di Clara Isabel hanno fatto pace e il clima in famiglia pare sereno.
© Tgcom24
© Tgcom24
