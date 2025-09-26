Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
Ha perso le staffe

Belen nervosa per strada con Luna Marì, ecco cosa è successo

I paparazzi vogliono fotografare mamma e figlia, la showgirl s’infuria

26 Set 2025 - 09:31
© Tgcom24

© Tgcom24

Belen Rodriguez arrabbiata a Milano. La showgirl è stata pizzicata dal settimanale “Oggi” insieme alla figlia Luna Marì. Belen è andata a prenderla all’asilo e di ritorno verso casa ha incontrato sul suo percorso alcuni paparazzi e non ha gradito che le scattassero foto. Visibilmente nervosa, la Rodriguez ha inveito contro di loro: “Basta! Sono stanca. Andate via da me e dalla mia bambina” ha gridato.

Belen se la prende con i paparazzi

  Il settimanale “Oggi” mostra le foto della passeggiata di Belen Rodriguez con Luna Marì. La showgirl indossa un outfit burgundy composto da minigonna a pieghe e canotta. Ai piedi mocassini neri e calze bianche da collegiale. La secondogenita, avuta da Antonino Spinalbese, ha una camicia bianca e rosa e cammina divertita tra i flash. La mamma è andata a prendere la piccola all’asilo e non gradisce l’incursione dei paparazzi e perde le staffe.

Leggi anche

Belen mangia la pizza a casa di Cecilia, ecco le foto della riconciliazione

Pace fatta tra Cecilia e Belen: ecco la prima foto social insieme dopo mesi di lontananza

Al compleanno di Belen il regalo più bello è Cecilia

1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Le critiche per l’esposizione mediatica di Luna Marì

  I bollenti spiriti di Belen si erano fatti sentire anche su Instagram. Accusata di esporre troppo la figlia Luna Marì sui social, la Rodriguez aveva risposto per le rime: "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico". La showgirl aveva poi spiegato la sua scelta: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".

Quando Belen ha perso le staffe

 Non è la prima volta che la Rodriguez si infuria. Quest’estate mentre era in vacanza in Sardegna ha avuto una lite con un benzinaio. Il video è diventato virale, ma lei ha replicato: "Non tratta bene le donne!". E pare che nello stesso periodo in Costa Smeralda abbia lanciato un piatto di patatine fritte contro un gruppo di fan troppo insistenti. Chissà se il flirt in corso con la sua nuova fiamma, l’architetto Stefano Belingardi Clusoni spegnerà i suoi bollenti spiriti.

Pace fatta tra Belen e Cecilia

  E che dire della lite con Cecilia Rodriguez? La sorella minore, in dolce attesa di una bimba dal marito Ignazio Moser, in un’intervista tv ha detto che “litigare tra sorelle è normale” ma i follower hanno notato il lungo periodo di lontananza tra le due. Ora in occasione del compleanno di Belen e in vista della nascita di Clara Isabel hanno fatto pace e il clima in famiglia pare sereno.

Belen Rodriguez nuda in mare di notte, le critiche dei fan

1 di 17
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Ti potrebbe interessare

belen
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema