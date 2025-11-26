Belen e la verità sul video virale: "Avevo preso calmanti per affrontare un attacco di panico"

Belen non ha cercato scuse, ma ha voluto spiegare con sincerità. "Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l'altro. E posso garantire che non è vita", ha detto nel video. La sera dell'intervista, ha raccontato, si trovava da sola, senza i figli: "Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio… poi ne ho preso un altro e poi un altro. Il risultato è stato un rincoglionimento importante". Una confessione spontanea, quella di Belen, che ha sorpreso molti per la sua trasparenza. "Non è stato bello per me rivelarmi così", ha aggiunto, consapevole di quanto sia difficile mostrarsi vulnerabili quando si è costantemente sotto i riflettori.