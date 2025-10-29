Belen Rodriguez nuda in mare di notte, le critiche dei fan
Intervistata in tv ammette di essere manesca e di aver avuto una dipendenza da benzodiazepine
Su Belen Rodriguez, sui suoi amori, sulla sua carriera e sulla sua famiglia, sono stati scritti fiumi di inchiostro. Adesso è lei a raccontarsi, svelando alcuni dettagli inediti sul passato e anche sul presente. La storia più importante della sua vita, ha spiegato, è stata quella con Marco Borriello, mentre a proposito di Stefano De Martino dice di non provare più rabbia ma di aver perso totalmente la stima nei suoi confronti. Il rapporto con gli uomini è complicato, tanto che in passato dopo una delusione ha ironizzato sulla sua volontà di provare con le donne. "Ho avuto esperienze. Mi sono trovata bene. Però mi piace il manzo", ha specificato.
Sono stati tanti gli amori di Belen Rodriguez che hanno fatto notizia. "Con Marco Borriello ci siamo amati in ugual modo" racconta Belen Rodriguez intervistata da Francesca Fagnani, spiegando che la storia dell'ex calciatore, rivista a posteriori, è stata la più importante che abbia mai avuto. Ricorda con affetto il periodo folle trascorso accanto a Fabrizio Corona: "Mi ha fatto diventare matta", dice. Mentre per Stefano De Martino spende poche parole e non generose: "Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico", spiega aggiungendo di averci voluto riprovare più volte per regalare a loro figlio Santiago una famiglia unita. Ora quel periodo appartiene al passato: "Ho perso stima, ma non c’è rabbia", aggiunge, e rivela anche di aver contattato il suo ex marito e Caroline Tronelli per dimostrare loro la propria solidarietà quando sono stati resi pubblici i loro video intimi.
"Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’" ha raccontato Belen Rodriguez. "I miei fidanzati li ho menati tutti. A uno gli ho tirato un cactus", ha aggiunto. "In Argentina le cose si risolvono così" ha detto poi, rivelando che Stefano De Martino "è quello che ne ha prese di più".
Nei mesi scorsi si è molto parlato di una lite tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Quest'ultima aveva minimizzato dicendo che sono cose che possono accadere tra sorelle. La showgirl, senza voler entrare nel dettaglio, ha aggiunto qualche tassello spiegando di aver fatto "una marachella". "Non ci siamo sentite per molto tempo. Non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e non voleva parlarmi. Aveva gli ormoni un po’ sballati. Aveva ragione, ma non voleva parlare con me", ha spiegato. Ora fortunatamente è tutto risolto, e Belen ha conosciuto la figlia di Cecilia e Ignazio Moser nata da poco.
Belen Rodriguez ha raccontato il suo periodo buio, nel quale ha lottato contro la depressione. "Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi", ha detto durante l'intervista a "Belve". Per riuscire a dormire ha preso dei farmaci, dei quali col tempo non riusciva più a fare a meno: "Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina".
In estate Belen Rodriguez aveva detto di essere "single e casta" e ora confessa: "Continuo a essere single ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta che l’ho fatto è stata a metà agosto". Più o meno in quel periodo era stata paparazzata al mare con Nicolò De Tomassi. Negli ultimi giorni, invece, è stata avvistata con Kemal Alagol con cui pare abbia un flirt in corso. Adesso però dice di essere cambiata rispetto al passato, quando ogni storia appena iniziata sembrava che dovesse essere la più importante della sua vita. "Non sapevo stare da sola" ha ammesso, aggiungendo di aver capito col tempo che doveva prima imparare ad amare sé stessa.
