Nei mesi scorsi si è molto parlato di una lite tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Quest'ultima aveva minimizzato dicendo che sono cose che possono accadere tra sorelle. La showgirl, senza voler entrare nel dettaglio, ha aggiunto qualche tassello spiegando di aver fatto "una marachella". "Non ci siamo sentite per molto tempo. Non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e non voleva parlarmi. Aveva gli ormoni un po’ sballati. Aveva ragione, ma non voleva parlare con me", ha spiegato. Ora fortunatamente è tutto risolto, e Belen ha conosciuto la figlia di Cecilia e Ignazio Moser nata da poco.