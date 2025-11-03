© Tgcom24
Serenità in famiglia e dolci momenti con le piccole Luna Marì e Clara Isabel
Un clima di festa e serenità ha avvolto casa Rodriguez. Dopo le recenti tensioni tra le due sorelle più chiacchierate della tv, Belen e Cecilia Rodriguez si sono ritrovate insieme per un’occasione speciale: il compleanno di papà Gustavo. Un party intimo ma pieno d’amore, immortalato in alcuni teneri scatti condivisi sui social da Cecilia, neomamma da poche settimane, e da Veronica Cozzani, la madre delle due showgirl.
Nelle immagini comparse su Instagram si vede Gustavo sorridente con la piccola Luna Marì sulle ginocchia, mentre Cecilia stringe dolcemente tra le braccia la neonata Clara Isabel. Belen si è invece dedicata a foto e video, testimoniando la ritrovata armonia familiare. Un momento di pura normalità che ha conquistato i follower.
Belen e Cecilia Rodriguez avevano vissuto un periodo di silenzio e distacco. “È successo, ci siamo prese male. Come capita in tutte le famiglie”, ha ammesso Belen, confessando che la responsabilità era sua: “Ho fatto una marachella, abbastanza grave. Lei aveva ragione a non parlarmi”. La showgirl argentina di recente ha raccontato che Cecilia le ha voltato le spalle per mesi: “Non mi voleva parlare, e la capisco. Era incinta, aveva gli ormoni sballati. Ma io continuavo a chiederle di tornare a parlarmi”.
Nel dicembre 2024, Gustavo è rimasto coinvolto in un incendio a Gallarate, spaventando tutti i suoi cari. Fortunatamente oggi le sue condizioni sono in miglioramento. Cecilia ha raccontato che il papà “ha un problema alle mani”, ma sta recuperando piano piano le forze.
La neomamma Cecilia e il compagno Ignazio Moser stanno vivendo momenti indimenticabili con la loro prima figlia, Clara Isabel. Sui social, la coppia ha condiviso alcuni retroscena del parto, regalando ai fan attimi di pura emozione. Ignazio ha rivelato: “Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire (dopo quasi 10 ore di induzione), la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu… e poi anche un po’ di sport”, raccontando con ironia la lunga attesa prima dell’arrivo della loro piccola.
