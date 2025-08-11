Andrea Iannone festeggia il compleanno con Elodie e smentisce la crisi

Elodie in una recente intervista ha parlato del campione di motociclismo, del primo incontro e del legame che li unisce: "Quella con Andrea è la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme", ha detto al cantante ospite del podcast "Say Waad?!?" di Radio Deejay. "È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo", ha proseguito.