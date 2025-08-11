Logo Tgcom24
Andrea Iannone festeggia il compleanno con Elodie e smentisce la crisi

La dolce dedica della cantante al pilota: "Auguri amore"

11 Ago 2025 - 10:00
L'amore tra Elodie e Andrea Iannone prosegue a gonfie vele, ben al largo dalla crisi circolata sul web. A confermarlo, ancora una volta, è stata la stessa cantante. Il pilota motociclistico ha compiuto 36 anni e per l'occasione Elodie ha condiviso alcune foto che la ritraggono in momenti intimi e felici della loro estate che ha voluto celebrare. Lei gli ha fatto anche una dolce dedica sui social: "Auguri amore" per accompagnare uno scatto condiviso nelle sue storie che vede il pilota sorridente davanti alla sua torta, circondato da tanti amici. Elodie compresa.

Elodie e Andrea Iannone insieme per il compleanno di lui

Voci di crisi e foto insieme

  Elodie e Andrea sono più uniti che mai. La loro relazione, ormai da oltre 3 anni, sembra proseguire con serenità e passione. Mentre le indiscrezioni non mancano. La coppia preferisce rispondere con qualche scatto che toglie i dubbi. A metà luglio, dopo le voci e le ipotesi di una crisi di coppia con un riavvicinamento tra la cantante e il suo ex, Marracash, lei ha pubblicato una storia che la ritrae in intimità con il pilota. Un bacio semplice tra innamorati a occhi chiusi a letto.  Ora i due veleggiano a vele spiegate verso nuovi traguardi di coppia e il matrimonio potrebbe essere nei loro pensieri.

Elodie e il legame con Iannone

  Elodie in una recente intervista ha parlato del campione di motociclismo, del primo incontro e del legame che li unisce: "Quella con Andrea è la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme", ha detto al cantante ospite del podcast "Say Waad?!?" di Radio Deejay. "È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Noi ci facciamo un sacco di risate, con lui sono me stessa al 100 per cento, non mi era mai successo", ha proseguito.

Sullo stesso tema