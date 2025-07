Elodie ha trascorso alcuni giorni di vacanza con Diletta Leotta e gli amici. Ha postato foto in bikini, in barca, con la famiglia della Leotta. Negli stessi giorni Andrea Iannone pubblicava immagini di allenamenti in bici, di corsa e in palestra. Qualche incomprensione tra loro ci dev’essere stata. Non si sa se davvero lui si sentisse trascurato come qualcuno ipotizzava o se la rottura fosse dovuta a un possibile riavvicinamento tra Elodie e Marracash. Fatto sta che ora con una foto Elodie e Iannone hanno messo a tacere tutti.