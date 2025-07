La famiglia di Diletta Leotta si allarga con l’arrivo di un’altra nipotina ma sul web si moltiplicano le indiscrezioni che vorrebbero la conduttrice tv in dolce attesa. La Leotta è stata avvista in un ospedale milanese e subito è scattata la voce che dopo la nascita di Aria nel 2023, Diletta possa essere nuovamente incinta. La conduttrice però ha pubblicato una foto con la madre Ofelia Castorini spiegando di essersi sottoposta a un check up di routine. Anche il fratello Mirko Manola ha postato le immagini dalla clinica spiegando l’importanza della prevenzione e dei controlli medici. Tentativo di depistaggio o semplice casualità?