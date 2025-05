Diletta Leotta riparte dalla Sicilia, ecco le foto in bikini

A gennaio Loris Karius è tornato a vivere in Germania, suo Paese natale, per lavoro mentre Diletta Leotta è rimasta a vivere a Milano con la figlia Aria. I due hanno sempre cercato di sfruttare ogni momento libero per stare insieme. Ma a fine marzo il portiere si è infortunato e così per lui la stagione è finita. Ora dovrà recuperare e rimettersi in forma per affrontare un’estate magica con la sua famiglia.