Anche per Elodie è un periodo di grande felicità e successo. Reduce dalla prova di Sanremo con "Dimenticarsi alle sette", sta per tornare al cinema nel film "Gioco pericoloso" e in estate canterà a San Siro e al Maradona. Il 2025 si preannuncia come il suo anno, e forse non è un caso che sia stata scelta tra le star del Calendario Pirelli. E poi c'è l'amore, quello con Andrea Iannone che è sempre più solido e forte. Per loro due nutre grande progetti, che a "Verissimo" non ha voluto dire a parole ma che sono stati rivelati dall'emozione nella voce e dallo sguardo sognante.