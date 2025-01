Elodie con Andrea Iannone: "Siamo simili e opposti, ci compensiamo"

"Io credo nell’amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un’attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara" ha spiegato Elodie, rivelando che il suo compagno è tutto questo. "Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo" ha detto a proposito del motociclista.