Per Elodie è un momento magico, nel quale le foto per il Calendario Pirelli sono solo una tessera di un mosaico magico. Da pochi giorni è uscito il suo singolo in duetto con Tiziano Ferro, "Feeling". "Tu hai una testa, un corpo e una voce che non hanno paragoni", le ha detto la pop star di Latina in occasione della presentazione del brano. Anche in amore per la cantante va tutto a gonfie vele: in Andrea Iannone ha trovato l'altra metà della mela e la loro storia procede senza intoppi ormai da oltre due anni. A Londra insieme non avrebbero potuto essere più belli, sembrano davvero fatti l'uno per l'altra.