Dopo una pausa di ben sei mesi, Loris Karius rimette gli scarpini. Ad ingaggiarlo è stata la squadra tedesca e, nonostante Diletta Leotta avesse sperato in un ingaggio nel campionato italiano per il marito, ora è orgogliosa della scelta fatta da Loris che andrà a vivere in Germania. Il portiere andrà allo Schalke 04 e ne è felice: “Le trattative con i rappresentanti del club sono andate tutte molto bene e non vedo l’ora di allenarmi con la squadra. Lo Schalke 04 è un grande club con tifosi molto appassionati, una cosa che ho già avuto modo di percepire durante le mie precedenti visite qui come giocatore”.