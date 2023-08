Leggi Anche Diletta Leotta incinta, 10 chili in più a pochi giorni al parto

Per Diletta Leotta un compleanno che non dimenticherà più, con il regalo più bello. L'arrivo della piccola Aria era atteso e ora la gioia è di quelle immense. La conduttrice e il calciatore ha postato due immagini, in una delle quali Karius tiene in mano una torta al cioccolato con una candelina, per un dolce benvenuto alla loro bimba e un augurio di compleanno alla sua compagna. Doppia festa insomma.

Instagram

Sotto al post sono arrivati subito i messaggi di felicitazioni dei fan di Diletta ma anche degli amici vip. Chiara Ferragni ha scritto "congratulazioni baby", seguito da tre cuori, mentre un'emoticon con la lacrimuccia e la scritta "amore" è il messaggio di Elodie. Benvenuta ad Aria da parte di Elettra Lamborghini, mentre Federica Pellegrini, che ha annunciato da poco la propria gravidanza, non ha parole ma solo due emoticon a tutto cuore. E poi ancora Paola Turci che si congratula.