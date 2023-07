“+9 mesi +10kg +40 gradi” scrive a corredo di una foto in cui compare in costume da bagno bella come il sole nella sua Sicilia. Intanto il fidanzato Loris Karius si allena e si prepara a diventare papà per la prima volta.

Diletta Leotta posa sexy in mare e riceve complimenti ma anche critiche. Gli hater l’attaccano accusandola di aver usato troppi filtri per le immagini. “Basta modificare le foto... datti pace” oppure ancora “Ma ti devi photoshoppare in questo modo anche quando sei incinta?”. La madre di Diletta, Ofelia non ci sta e se la prende con gli odiatori scrivendo: “Meravigliosa amore, non ti sei fermata mai, hai lavorato sino alla fine, le critiche ti fanno bene, purtroppo per loro, sei sempre più bella”.



Quanti chili ha preso? Dieci chili di dolce attesa per la sexy Diletta Leotta che posa in costume da bagno arancione più bella che mai tra la scogliera fiorita. Ironica la risposta di Valeria Graci a proposito del peso in gravidanza: “Tranquilla sister io ero così al quinto mese”. Diletta è entrata nel nono mese e tra pochi giorni potrebbe partorire. Anche Loris Karius non vede l'ora di conoscere la sua bambina, il cui nome è ancora top secret.

Quando partorisce? Qualche mese fa Diletta Leotta in un’intervista a Verissimo parlando dello shock iniziale per aver scoperto di essere incinta, ha detto che lei e Loris Karius erano stati subito entusiasti, che il parto sarebbe avvenuto a Milano e il termine sarebbe stato il 16 agosto, il giorno del compleanno di Diletta. "Ero in Sicilia. Ho guardato il risultato del test mentre eravamo in videochiamata. Lui era felicissimo, io senza parole" aveva detto la Leotta che ora si trova proprio sulla sua amata isola per qualche giorno di vacanza.

Chi ci sarà in sala parto con lei? Diletta Leotta durante il suo podcast sulla gravidanza ha intervistato Michelle Hunziker, mamma e nonna navigata. “Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Me lo ha detto lei!” ha detto la Leotta sui social. Del resto, la Hunziker ha una bella esperienza: “La prima gravidanza fu quando avevo 19 anni. Mentre aspettavo Aurora ero matta: andavo a sciare, cavalcavo, c’era Eros (Ramazzotti ndr) che non mi sopportava più” aveva raccontato e poi con la nascita di Sole e Celeste Trussardi aveva ripreso subito il lavoro. Ora è nonna di Cesare e di consigli per la Leotta ne ha.

Come si chiamerà la bambina? Tra pochi giorni Diletta Leotta terrà tra le braccia la sua prima figlia con il portiere del Newcastle Loris Karius. Ancora top secret il nome. "Io avrei voluto chiamarla come mia mamma, Ofelia. Quando, però, gliel'ho detto, lei, invece di commuoversi, me l'ha bocciato - ha detto la Leotta qualche tempo fa - A me piacerebbe un nome italiano. Loris è più per un nome straniero. Decideremo quando nascerà, guardandola".