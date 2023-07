Il fratello di Diletta abita in un appartamento dello stesso palazzo della Leotta. “Mia madre verrà ad aiutarmi… e mio fratello abita sotto di me, insomma ricreeremo a Milano, tra in grattacieli di Porta Nuova il nucleo di una grande famiglia siciliana” ha detto la speaker al settimanale “Grazia”.

Il nome per la bimba Diletta Leotta in una recente intervista ha rivelato di essere già alle prese con la scelta del nome della bambina: “C’è una discussione in atto”. Inizialmente voleva chiamarla Ofelia come sua madre ma è stata proprio la donna a opporsi. Ora la conduttrice ha cominciato a pensare anche ad altre possibilità, ma Ofelia resta comunque tra i prescelti insieme a Rose e Bella. “Credo che sceglierò all'ultimo minuto quando la guarderò negli occhi per la prima volta” ha detto.

Come immagina la sua bimba Diletta Leotta conduce il podcast “Mamma dilettante” e intervista personaggi vip a proposito della maternità. Intanto sogna il momento in cui stringerà tra le braccia la sua bambina. “Mi piacerebbe crescesse forte e indipendente, capace di pensare con la propria testa, ma soprattutto vorrei che imparasse il valore della solidarietà tra donne. In un mondo spesso troppo maschile, è una risorsa preziosa che va coltivata tutta la vita” ha detto la conduttrice radiofonica che in adolescenza ha subito molestie da parte del prof di educazione fisica.