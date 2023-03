Diletta Leotta è incinta, l'annuncio arriva via social: "Esplodiamo di gioia"

Leggi Anche Diletta Leotta nel resort con Loris Karius mostra il pancino

Per Diletta Leotta è il momento della felicità, come dimostra il video in cui si abbandona tra le braccia Karius sulle note di "Fix You" dei Coldplay. La relazione con il portiere tedesco è iniziata pochi mesi fa ma da subito i due hanno messo la quarta evidentemente sicuri del fatto che per entrambi fosse la storia giusta. Inizialmente inseguiti dai paparazzi, poi allo scoperto, a partire dalle prime vacanze insieme al sole di Miami, a novembre dell'anno scorso. Una vacanza di passione dove si è subito capito che tra i due l'intesa era davvero forte.

Le congratulazioni dei vip Al post sono subiti seguiti i commenti di felicitazioni dei follower della Leotta, persone comuni e pubbliche. Elodie è stata tra la prime a felicitarsi con tre iconcine affettuose, mentre Elettra Lamborghini ha postato un "Tantiiii auguriiiiii" seguito da baci. Poi i tantissimi cuori di Chiara Francini, quelli di Ludovica Comello accompagnati da un "DILEEEEEEEEEE!!!!" e quello di Francesco Arca.