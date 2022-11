Diletta Leotta e Loris Karius incontenibili a Miami, tutte le foto della passione

Il settimanale “Chi” ha pizzicato la nuova coppia dello sport tra avvinghiamenti, baci ed emozioni durante la vacanza Oltreoceano. La conduttrice tv in sexy bikini si è lasciata trasportare dalla passione vichinga per il portiere del Newcastle.

Fuga in Florida

Diletta Leotta, 31 anni, e Loris Karius, 29, stanno insieme da un mese e mezzo e tra loro la scintilla è scoppiata a Londra, dove lei studiava per perfezionare il suo inglese e lui gioca nella squadra di calcio del Newcastle. Si sono rivisti a Milano, dove sono stati pizzicati baciarsi all’ombra della Madonnina. Ora sono volati in Florida. In vacanza a Miami fanno vedere un affiatamento e una passione travolgente. Beccati nella piscina dell’hotel che li ha ospitati, i due si sono mostrati in atteggiamenti complici e intimi. Lei sempre avvinghiata al portiere tatuato che l’ha conquistata con la sua dolcezza e simpatia. Nelle immagini in cui escono dall’acqua, la conduttrice sportiva sembra la protagonista sensuale del film di 007, lui la tiene per mano e la abbraccia con il suo fisico statuario. Poi si rilassano sui lettini nella spiaggia più famosa di Miami tra baci, risate e massaggi. E di sera escono in coppia belli e affascinanti.

Diletta Leotta pin-up moderna

Ha sempre sognato di stare sotto i riflettori, così Diletta Leotta non si preoccupa se i flash e gli obiettivi la seguono anche fuori dallo stadio. A Miami con Loris Karius si lascia trasportare dai sentimenti, incurante di quel che la circonda. Alle spalle ha un “quasi-matrimonio” con Matteo Mammì, una storia con Daniele Scardina, una passione travolgente con Can Yaman. A settembre pareva innamorata persa di Giacomo Cavalli, il modello che vive a New York con cui faceva coppia da un po’ di tempo. Eppure, ora ha voltato pagina ed è più felice che mai tra le braccia del portiere del Newcastle.

Orgogliosa del suo fisico sexy

Diletta Leotta va fiera delle sue curve e le mostra con orgoglio. “Con il mio tipo di fisicità sei sexy anche in ciabatte, ma ci tengo al mio fisico, mi alleno come una pazza e mi piace essere donna ed essere femminile. Sono felice di piacermi, quella è la base: non c’è niente di male, non bisogna avere paura di mostrarsi e del giudizio degli altri” ha detto qualche tempo fa. E così eccola in bikini, fantastica e con sex appeal da vendere.