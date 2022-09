Diletta Leotta, “luna di miele” in Sicilia con Giacomo Cavalli

Leggi Anche Diletta Leotta a nozze, si è sposato il fratello Mirko

Diletta Leotta era raggiante insieme a Giacomo Cavalli per le nozze del fratello Mirko. La conduttrice sportiva è stata la testimone dello sposo e ha indossato un tailleur fucsia sotto il quale si intravedeva uno strabordante reggiseno in pendant molto sexy e audace. Elegante e bellissimo anche il fidanzato che si è divertito a fotografare e filmare ogni momento della cerimonia mentre la sua Diletta era emozionata e commossa.

Il giorno dopo il sì, gli sposi Mirko e Irene pubblicano i primi scatti da marito e moglie, e Diletta Leotta e Giacomo Cavalli scelgono di mostrarsi finalmente insieme come coppia. Anche il fratello della conduttrice sportiva pubblica sui social un’immagine insieme alla neosposa, a Diletta e a Giacomo scrivendo: “Together” lasciando così immaginare grande confidenza e intimità. Del resto al matrimonio c’era tutta la famiglia di Diletta e per Giacomo è stata una vera presentazione ai parenti.

Il modello, restio a pubblicare scatti privati e momenti intimi, in Sicilia si lascia trasportare dalle emozioni e filma albe e tramonti, scorci di mare e pure selfie sexy. Per Diletta e Giacomo, dopo il matrimonio, è il momento… della luna di miele. Non c’è da sperare in immagini piccanti a due. La Leotta ha scelto di procedere a piccoli passi senza far sapere troppo ai fan e chissà che sia la strategia vincente per arrivare presto ad altri fiori d’arancio.