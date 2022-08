Diletta Leotta scatenata a Capri tra tuffi e vita mondana

Il weekend a Capri però è stato un vero sogno a occhi aperti e la conduttrice ha voluto condividerlo con i follower postando un video che raccoglie gli attimi più belli. Si tuffa dalla barca sfoggiando le curve in bikini, poi la notte si scatena a passo di danza durante gli eventi glamour.

Le giornate sono calde e assolate e Diletta se le gusta fino all'ultima goccia. In barca con gli amici ride e si diverte, offrendo ai follower lo spettacolo del suo corpo abbronzato in bikini. Sulle note di "'O surdato 'nnamurato" la vediamo tuffarsi in mare aperto e crogiolarsi sotto i raggi caldi, con un sorriso leggero e felice che le illumina il volto.

Se di giorno è una sirena sexy, la notte si trasforma in diva glamour per un evento mondano. La Leotta ha partecipato a una serata di beneficenza con tanto di esibizione di Jennifer Lopez, insieme a tanti vip di fama mondiale. Bellissima e sensuale con un abito scintillante dallo spacco profondo, si è goduta una serata magica che ha fatto sognare i follower.