Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme, beccati in terrazza

La Leotta e Cavalli ce la mettono tutta per depistare il gossip: entrano in casa separatamente, escono uno alla volta e compiono lunghi e interminabili giri in auto per far perdere le loro tracce. Dopo la pressione subita quando stava con Yaman, la conduttrice vuole vivere il nuovo amore in santa pace e anche una recente vacanza di coppia alle Baleari è stata all'insegna della privacy più totale.

Insieme, è innegabile, Diletta e Giacomo formano una coppia complice e affiatata. Si frequentano da mesi ma non hanno mai reso pubblica la loro relazione. Lui è un modello 28enne laureato in Economia e con la passione per la vela. Sul terrazzo di casa della conduttrice si lasciano andare a un momento di intimità, mettendo in scena una finta discussione solo per avere la scusa per fare pace.