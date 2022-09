Diletta Leotta a nozze, si è sposato il fratello Mirko

Taormina si riempie di vip per il sì del chirurgo estetico, bello quanto la sorella conduttrice sportiva. Lei in rosa shocking fa da testimone in chiesa e accanto a lei al matrimonio c’è il fidanzato, il modello Giacomo Cavalli che finalmente pubblica una storia di coppia. Belli e innamorati, mescolati tra tanti vip presenti alla cerimonia.

Diletta Leotta per le nozze del fratello sceglie un tailleur pantalone con maxi giacca che copre le sue forme prosperose lasciando ovviamente alla sposa di pizzo vestita il ruolo di protagonista. Eppure, con quel rosa fluo e quel sorriso smagliante attira flash e attenzioni. Accanto a lei c’è Giacomo Cavalli, suo nuovo compagno e la coppia si presenta insieme alla cerimonia. Gli invitati si guardano bene dal fotografarli, ma il modello anticipa tutti e posta un selfie a due che mostra tutta la loro complicità.

Diletta Leotta è emozionata e felice, accanto a Mirko che ha sposato la compagna Irene Simeone. Ci sono tante amiche vip alla grande festa sul mare di Taormina: Rossella Fiamingo, le ex wags Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli, e Roberta Sinopoli con Claudio Marchisio, Elena Barolo con Alessandro Martorana, Mariano Di Vaio con Eleonora Brunacci, Cristiana Corradi. La ex velina bionda torinese, chiamata anche “Barolessa” sui social inventa pure una poesia per gli amici Mirko e Irene: “E mentre l’allegro chirurgo

è diventato a Milano, delle protesi il demiurgo,

Un futuro altrettanto florido si prevede per lei, tra microscopio e provetta,

Creerà la crema perfetta!

Ed ora, cosa potrei augurare

Visto che sono già andati all’altare?

Beh, ci vuole solo un piccolo pargoletto!

Quindi stanotte, usatelo bene, il

Letto!” scrive postando le foto delle nozze.

Mirko Manola è un famoso chirurgo plastico e porta un cognome diverso dalla conduttrice tv perché è figlio del primo matrimonio della mamma di Diletta, Ofelia Castorina. Diletta Leotta è spesso testimonial dello studio medico di Mirko che vive a Milano.