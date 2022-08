Diletta Leotta in Sardegna con le amiche festeggia i suoi "13" anni

Diletta Leotta

ha festeggiato il compleanno durante la vacanza in Sardegna con le amiche. La serata è stata glamour e scatenata, come dimostrano le immagini condivise dagli invitati tra cui Elodie e Rossella Fiammingo. La party queen era come al solito bellissima e sexy, con un abito scintillante dalla scollatura profonda. Le candeline sulla torta alla frutta erano state invertite di posizione: anziché formare il numero 31 componevano il 13. Perché per Diletta il tempo non passa mai...