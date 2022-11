Diletta Leotta e Loris Karius, c'è il primo bacio

Tra Diletta Leotta e Loris Karius l'attrazione è alle stelle.

Nonostante si conoscano da poche settimane, la giornalista e il calciatore del Newcastle United non riescono a stare lontani. A Milano il settimanale "Chi" li ha fotografati in un notissimo ristorante milanese davanti al Duomo. Con tanto di bacio. La scelta di cenare fuori in un posto così in vista non è casuale, i due non si nascondono più.