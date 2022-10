Diletta Leotta, flirt in corso con il calciatore Loris Karius?

Le informazioni sono poche e non confermate, ma il settimanale "Gente" svela che quella tra Diletta Leotta e Loris Karius è più di un'amicizia. "Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore", scrive. A confermare il gossip ci sarebbe anche l'impegno che la conduttrice sportiva sta mettendo ultimamente nello studio dell'inglese, che a questo punto sembra finalizzato a un interesse sentimentale.

La storia con Giacomo Cavalli

C'è da chiedersi a questo punto che fine abbia fatto Giacomo Cavalli che, stando alle cronache ufficiali, faceva coppia con Diletta Leotta. I due hanno passato un'estate di fuoco, dosando attentamente le loro apparizioni di coppia, e sono usciti ufficialmente allo scoperto alle nozze del fratello di lei, Mirko Manola. Hanno vissuto più possibile nel riserbo il loro amore, e potrebbero aver scelto la stessa strategia per l'addio.

Da Can Yaman a Daniele Scardina, gli ex di Diletta Leotta

Se Diletta Leotta ha vissuto la storia con Giacomo Cavalli all'insegna della privacy, è anche a causa del bagno mediatico durante la relazione con Can Yaman. Presi d'assalto dal gossip, non hanno retto alla pressione e si sono lasciati. Prima ancora c'era stato Daniele Scardina, e anche in quel caso la coppia non aveva esitato a esporsi sui social e la risposta dei follower non era mancata.

Chi è Loris Karius

Loris Karius, calciatore tedesco classe 1993, è il portiere del Newcastle United. E' noto suo malgrado per la finale di Champions League del 2018: quando giocava per il Liverpool e le sue papere in campo sono costate alla squadra la sconfitta per 3 a 1 contro il Real Madrid.