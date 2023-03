Diletta Leotta nel resort con Loris Karius mostra il pancino

Leggi Anche Diletta Leotta a Wembley con la famiglia per il ritorno in campo di Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius hanno trascorso qualche giorno in un lussuoso resort con spa in Franciacorta, immerso nella natura. I paparazzi li hanno sorpresi pronti per tornare a casa, con la conduttrice che sfoggia forme sospette sotto l'abito a righe. I bottoni tirano sul décolleté e la forma arrotondata del ventre è sottolineata dalla stoffa. Lei non si è esposta in merito, di certo perché ancora troppo presto per annunciare ufficialmente la dolce attesa.



La lettera d'amore "Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te. A volte fare un passo indietro serve per prendere meglio la rincorsa e sono certa che questa rincorsa porterà te e tutta la squadra a spiccare il volo. Nessuno lo merita così. Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine" ha scritto Diletta Leotta a conclusione di una lunga lettera d'amore pubblicata da The Atlethics e dedicata al suo compagno in occasione del suo ritorno in campo.