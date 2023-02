Diletta Leotta e Loris Karius, gli amici confermano: è incinta

Dichiarazioni d’amore

Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto il giorno di San Valentino per postare scatti e video in cui mostrano tutto il loro amore incontenibile. La speaker radiofonica ha preparato un siparietto a due in cui lei, seduta sulle gambe di lui con una mise sexy composta da reggiseno che fatica a contenere il seno strabordante e shorts sensuali, fa la linguaccia mentre lo sportivo la abbraccia strizzandola a sé. I commenti dei fan si sprecano ricordando al portiere che ormai la papera da Champions League nella finalissima tra i Reds e il Real Madrid è solo un lontano ricordo. “Karius ha vinto un altro tipo di finale” scrive uno, “Almeno ha migliorato la presa” fa eco un altro. “Fare due papere in finale di Champions ma avere comunque due coppe a casa” e ancora “Alla fine ha vinto lui”, oppure “Non avrai vinto la Champions ma hai vinto nella vita”, “È un portiere ma ha fatto comunque gol”, “In finale non ne hai presa una! Ma qui ti sei superato Karius”. Lo sportivo posta invece una immagine di coppia con la sua bella tra le braccia e lui le tiene la mano sul ventre. E’ la conferma della maternità? Dopo che un video girato in hotel a Sanremo, dove la conduttrice radiofonica era in trasferta per il Festival della canzone italiana, mostrava delle rotondità sospette, i due non hanno confermato o smentito le indiscrezioni su una cicogna in volo. Pare invece che gli amici abbiano spifferato che in estate Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori.