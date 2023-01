Diletta Leotta e Loris Karius iniziano l’anno in coppia

La sexy conduttrice radiofonica in abitino nero che lascia intravedere sensuali porzioni di seno ride felice accanto al portiere del Newcastle che le fa battere il cuore. Dopo le vacanze in Sicilia insieme, dove lei ha presentato il suo amore in famiglia, i due hanno brindato all’anno nuovo.

Feste insieme in Sicilia



Diletta Leotta ha trascorso le feste di Natale in famiglia in Sicilia e Loris Karius l’ha raggiunta per le presentazioni ufficiali con i genitori della conduttrice sportiva. A fine novembre era stata lei a volare in Germania per conoscere i familiari di lui. La storia tra la Leotta e il portiere di origini tedesche è decollata da qualche mese e davanti al panettone hanno aperto le danze agli scambi di auguri anche con mamma, papà e fratelli di Diletta. Sui social hanno postato gli scatti davanti al mare con il cagnolino Lillo.

“Sono una passionale”



Di recente Diletta Leotta al settimanale “F” ha spiegato la sua voglia di sentirsi libera di amare senza per questo essere criticata o giudicata: "Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto. Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”. “Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando - ha spiegato - È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.

Capodanno abbracciati



Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato Capodanno insieme ad altre coppie di amici. Hanno postato foto abbracciati e hanno augurato buon anno ai follower facendoli sognare con i loro scatti d’amore. Il portiere tedesco bacia e stringe a sé la conduttrice sportiva che ride felice. “Happy New Year” scrive lei gongolando. E lui le fa eco con alcune immagini dei festeggiamenti di fine 2022. La loro sarà la storia d’amore del 2023, la più cliccata e la più romantica.