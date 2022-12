Diletta Leotta presenta Loris Karius in famiglia

Diletta Leotta, Natale in famiglia in Sicilia

Tra Diletta Leotta e Loris Karius procede tutto a gonfie vele.

In queste ore il calciatore ha raggiunto la giornalista in Sicilia dove ha conosciuto in modo ufficiale tutta la famiglia riunita per le feste di Natale. La coppia ha postato un selfie al mare, baciati dal sole, con l'amatissimo cagnolino Lillo.