Diletta Leotta incinta? Loris Karius si allena

Diletta Leotta in trasferta a Sanremo per seguire con la sua radio le performance al Festival della Canzone Italiana, approfitta della camera d’albergo con vista sul mare per qualche siparietto modaiolo divertente e affascinante. Posa sensuale con la pancia scoperta cambiandosi d’abito dando le spalle all’acqua blu. Ma quando compare alla finestra con il completo color carne che le fascia il seno strabordante con crop top e le sottolinea il vitino e i fianchi con una longuette, qualche follower nota un profilo più accentuato del solito. Si tratta di un pancino sospetto o solo di un banale gonfiore nella sexy ed atletica conduttrice? Il video fa il giro del web in attesa di una conferma o smentita dei diretti interessati.

Loris si allena lontano dalla Leotta

Loris Karius sui social dopo le foto di coppia di Capodanno con Diletta Leotta non ha più postato nulla. Solo qualche scatto durante i suoi allenamenti col pallone. Il portiere del Newcastle è lontano dalla sua adorata speaker radiofonica ma la storia procede per il meglio. “Ho consigliato a Loris di restare a giocare in Inghilterra. Che cosa ci viene a fare qui? La Premier League è un campionato molto più ricco" ha detto di recente la Leotta spiegando come la lontananza non sia certo un problema per i due innamorati.