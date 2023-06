Un episodio bruttissimo, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per la conduttrice, oggi felicemente fidanzata con Loris Karius e presto mamma di una bimba.

Diletta Leotta rivelato di aver spesso subito complimenti non richiesti e invadenti: "A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati". Ma l'episodio peggiore è di certo stata la molestia sessuale del suo insegnante di educazione fisica. "Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto" ha raccontato.

Curve esplosive Le curve esplosive di Diletta Leotta le hanno spesso attirato non solo complimenti, ma anche critiche o apprezzamenti inopportuni. Spesso poi è stato insinuato che dietro a tanta avvenenza ci fosse l'aiuto del chirurgo estetico. Lei non ha mai risposto direttamente, sorvolando sulle malelingue e continuando a valorizzare il fisico formoso in bikini o con abiti succinti. Ora che il pancione è vistoso lo mostra con orgoglio, a partire dagli scatti in costume pubblicati a ridosso dell'annuncio della gravidanza.

