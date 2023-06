Diletta Leotta festeggia, è il compleanno di Loris Karius

Il primo della lista è il compleanno del calciatore che ha spento 30 candeline durante una bella cena tra amici. Ad agosto invece è in programma il party per i 32 anni della conduttrice e, a stretto giro, anche la nascita della loro prima bambina.

Diletta Leotta ha scritto semplicemente: "Happy birthday Amore", postando un tenero scatto di coppia. Nella foto si vede lei in jeans e crop top, con il pancione nudo, che abbraccia il suo compagno. I loro visi si sfiorano in una posa romantica che esprime tutta la loro complicità. In mano Loris Karius tiene la torta con due candeline su cui deve ancora soffiare, ma non è difficile intuire quale sarà il suo desiderio.



Una nuova vita Diletta Leotta e Loris Karius si preparano a diventare genitori di una femminuccia e non vedono l'ora che arrivi il momento. Il parto è previsto ad agosto, proprio negli stessi giorni in cui si celebra il compleanno della conduttrice. Per quella data lei spera che il calciatore abbia trovato un ingaggio in una squadra italiana: si dice che lei stia lavorando per far interessare al portiere il Milan, l'Inter e il Monza in modo da poterlo avere nella sua stessa città.

LEGGI ANCHE: Il premaman sexy di Diletta Leotta