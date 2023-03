Diletta Leotta incinta mostra il pancino già lievitato, guarda il primo scatto

Dopo l'annuncio ufficiale che la conduttrice sportiva e il compagno Loris Karius hanno dato pubblicando, solo qualche giorno fa, un dolce video con la scritta: "Esplodiamo di gioia", ecco che arriva anche il primo scatto della conferma. La giornalista ha postato una foto in cui posa in costume sulla spiaggia di Dubai sfoggiando le sue dolci curve arrotondate: "Prima vacanza insieme", ha scritto, alludendo alla pausa relax che si è concessa con il suo Loris, ma molto probabilmente anche alla prima vacanza insieme al bebè in arrivo.

Nelle storie Instagram, qualche ora prima, aveva già mostrato un assaggio delle sue morbidi forme da futura mamma in una serie di scatti in cui si riprendeva mentre passeggiava sul bagnasciuga mettendo in primo piano il suo décolleté prosperoso, contenuto a fatica dal reggiseno, e che negli ultimi tempi si è fatto ancora più esplosivo a causa della dolce attesa.

Diletta appare più serena, felice e innamorata che mai negli scatti di questa vacanza a Dubai all'insegna del relax, una pausa meritata tra un impegno di lavoro e l'altro.

L'annuncio della gravidanza Le voci di una gravidanza si rincorrevano ormai da settimane. Il gossip la voleva in attesa del primo bebè dal compagno Loris Karius, gli amici avevano confermato la maternità imminente ma lei si era trincerata dietro il silenzio, alimentando ancora di più la curiosità. Alla fine la conferma è arrivata via social con un video in cui si abbandona tra le braccia di Karius sulle note di "Fix You" dei Coldplay.



La storia con Loris Karius La relazione con il portiere tedesco è iniziata pochi mesi fa ma da subito i due hanno messo la quarta evidentemente sicuri del fatto che per entrambi fosse la storia giusta. La conduttrice e il portiere tedesco del Newcastle si sono conosciuti a Londra, durante una cena organizzata da comuni amici ai primi di ottobre 2022. Inizialmente inseguiti dai paparazzi, poi allo scoperto, a partire dalle prime vacanze insieme al sole di Miami, a novembre. Una vacanza di passione dove si è subito capito che tra i due l'intesa era davvero forte.

Quando Diletta Leotta ha presentato Loris Karius in famiglia, il calciatore tedesco è stato accolto con affetto. La conduttrice era sugli spalti a Wembley per sostenerlo in occasione del suo ritorno in campo e insieme a lei c'erano suo fratello Mirko Manola e la cognata Irene Simeoni. La coppia ha anche trascorso un romantico weekend in Franciacorta, dove non è potuta sfuggire ai paparazzi. "Grazie per le emozioni che hai dato a noi e che hai dato a me", ha detto Diletta durante un'intervista social a Loris e alla luce di quanto appena rivelato le sue parole assumono un significato ben preciso. Stanno insieme da poco ma le cose sono andate in fretta e il loro amore sembra essere di quelli da favola.