Diletta Leotta in bikini a Dubai sfoggia le curve della gravidanza

La conduttrice sportiva è volata a Dubai per una pausa al caldo e in costume mette in mostra le forme da futura mamma

E' stata qualche giorno a Madrid per impegni professionali, poi è partita per una nuova avventura al sole. "Next stop?" ha scritto inquadrando l'aereo, per poi mostrarsi sexy e provocante in bikini in spiaggia a Dubai. Si riprende mentre passeggia sul bagnasciuga mettendo in primo piano il suo décolleté prosperoso, che negli ultimi tempi si è fatto ancora più esplosivo a causa della dolce attesa. Poi posa abbracciata a Loris Karius, felice e innamorata.

La conferma della gravidanza dopo le voci Le voci di una gravidanza di Diletta Leotta si rincorrevano ormai da settimane. Il gossip la voleva in attesa del primo bebè dal compagno Loris Karius, gli amici avevano confermato la maternità imminente ma lei si era trincerata dietro il silenzio, alimentando ancora di più la curiosità. Alla fine con un dolce video social la coppia ha annunciato che presto diventeranno mamma e papà: "Esplodiamo di gioia" hanno scritto su Instagram a corredo di un video tenero e romantico.