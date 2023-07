Federica Pellegrini è incinta! E' la stessa ex nuotatrice, in un video in coppia con Matteo Giunta, a dare conferma della gravidanza.

Federica Pellegrini ha scelto di annunciare la gravidanza con un video social. Per farlo ha scelto un modo un po' articolato, approfittando della performance in vasca della nuotatrice Mollie O’Callaghan che, dopo 14 anni, le ha strappato per 13 centesimi il record sui 200 stile libero. "Ma lo riprenderemo", si legge sulla pancina sporgente della Divina che, per togliere ogni dubbio, correda il suo post con l'emoticon di una donna incinta.

Gli indizi Federica Pellegrini ha trascorso qualche giorno a Ponza con Matteo Giunta, ospiti del presidente del Coni Giovanni Malagò. I paparazzi l'hanno sorpresa in spiaggia con Matteo Giunta, mentre giocano tra le onde insieme alla piccola Beatrice (figlia di Vittoria Malagò e Luca Lucheschi). La Divina indossava un bikini blu con borchie dorate e le sue forme fanno subito nascere qualche sospetto: il punto vita un po' più dritto, il seno più rotondo, il pancino sporgente. Tutti segnali di una gravidanza in corso. Già qualche giorno fa il tam tam era partito sui social, quando la Divina aveva postato uno scatto in cui il ventre pronunciato era sembrato il segnale di una cicogna in arrivo. A far drizzare ancora di più le antenne ai follower, la foto del messaggino che le ha lasciato Matteo Giunta accanto al caffè: "Amori miei buongiorno". "Amori", al plurale, a chi era riferito?