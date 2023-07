I siti rilanciano ma la ex nuotatrice non conferma e non smentisce

In una foto è stesa in barca e mostra un pancino sospetto spuntare dal costume intero che indossa. E’ letteralmente “divina” e i complimenti si sprecano ma in molti indugiano sulle sue forme e sperano in una gravidanza. La ex nuotatrice però non conferma e non smentisce lasciando un alone di mistero. E una storia pubblicata dalla Divina infittisce ulteriormente il giallo.

Un biglietto del marito: “Amori miei, buongiorno. Torno presto”. Sulla sinistra una tazzina di caffè con l’emoji di un cuore. Federica Pellegrini, ex regina del nuoto, 35 anni, ha pubblicato una storia su Instagram da Sabaudia, dove si trova in vacanza con Matteo Giunta.

Quel plurale nel messaggio lasciato da Giunta ha fatto insospettire qualche utente, convinto che si tratti di un indizio sulla gravidanza della Divina.

Indizio o depistaggio? E quel plurale si riferisce al bimbo in arrivo o al cane della coppia?

Il sito Dagospia pare essere certo della gravidanza: "A pochi giorni dai suoi 35 anni, dopo il ritiro dallo sport agonistico e il matrimonio, sembra che finalmente la Divina stia per diventare mamma". I follower le domandano, i fan insistono, i siti di gossip rilanciano, ma non c’è un annuncio di gravidanza e nemmeno una smentita da parte dei diretti interessati e del resto non è la prima volta che Federica Pellegrini finisce nella cronaca rosa proprio per sospetta dolce attesa.

I falsi allarmi Federica Pellegrini in passato ha dovuto smentire ripetutamente la notizia di una gravidanza. “Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”, aveva raccontato a “La Repubblica” lo scorso gennaio. “Dei figli? Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo, ma è tutto nelle mani della natura”, aveva detto al “Corriere della Sera”. Anche in tv, ospite da Fabio Fazio aveva dovuto parlare del tormentone “dolce attesa”: “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po' pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”.